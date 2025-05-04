Zelenski’den Çekya’ya ziyaret: “Güzel haberler hazırlıyoruz”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, eşi Olena Zelenski ile birlikte Çekya'yı ziyaret etti. Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Zelenski ve eşini başkentteki Prag Havalimanı'nda karşıladı.

Bakan Lipavsky, sosyal medya hesabı X’te yaptığı açıklamada, Prag Havalimanı'nda "özgür dünyanın lideri" Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’yi karşıladığını söyledi.

"F-16 FİLOSUNUN DESTEKLENMESİ BİR DİĞER İŞBİRLİĞİ ALANI"



Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de X hesabından Çekya ziyaretinin içeriğine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Zelenski, ziyaret kapsamında başta Cumhurbaşkanı Petr Pavel ve Başbakan Petr Fiala olmak üzere bir dizi temaslarda bulunacağını, buradaki Ukraynalılarla bir araya geleceğini ifade etti.



Çekya'ya ilkeli desteği ve işbirliğini güçlendirdiği için şükranlarını sunmak istediğini belirten Zelenski, şunları kaydetti:



"Çekya tarafından Ukrayna için üçüncü ülkelerden top ve tank mermisi tedarikine ilişkin inisiyatif, etkisini kanıtlamıştır ve bu çabayı sürdüreceğiz. Bir diğer işbirliği alanı; askeri havacılığımızın geliştirilmesi, pilot eğitim programlarının genişletilmesi ve F-16 filomuzun desteklenmesidir. Çek Cumhuriyeti ve havacılık koalisyonunun diğer üyeleriyle birlikte, Ukrayna için güzel haberler hazırlıyoruz. Elbette, diplomatik çabaları ve kalıcı bir ateşkes ile savaşın sona ermesi için Rusya'ya yönelik ortak baskımızı da görüşeceğiz."

OLENA ZELENSKİ, SAĞLIK İNİSİYATİFİ KONFERANSI'NA KATILACAK



Zelenski, Çekya ziyaretine eşlik eden eşi Olena Zelenski’nin de burada yapılacak bazı etkinliklere katılacağını, "Ukrayna için Sağlık İnisiyatifi Konferansı"nın açılışında hazır bulunacağını, söz konusu inisiyatifin uluslararası tıp işbirliğini güçlendirmek ve Ukrayna halkının yaşamını korumak için önemli bir platform olduğunun altını çizdi.

