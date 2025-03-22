Zelenski'den cephe ziyareti: İHA birliklerini inceledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, çatışmaların sürdüğü Donetsk bölgesinde görev yapan Ukraynalı askerler ile bir araya geldiği bildirildi.



Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Zelenski, ülkesinin Donetsk bölgesini ziyaret etti.



Zelensky, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında yoğun çatışmaların yaşandığı söz konusu bölgede Pokrovsk şehri yönünde konuşlu Ukraynalı askerler ile bir araya geldi.



Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Pokrovsk taktik grup komuta merkezinde incelemelerde bulunan Zelenski, cephedeki son durum hakkında bilgi aldı.



Buradaki insansız hava aracı (İHA) birliklerinde incelemelerde bulunan Zelenski, daha sonra Ukrayna ordusunun 59. Mekanize Tugayı'na bağlı İHA birliklerinde görevli askerler ile de bir araya geldi.



Zelenski, ziyaret ettiği noktalarda görevli bazı askerlere devlet nişanı takdim etti.