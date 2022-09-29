Zelenski'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından paylaştığı video mesaj ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Zelenski'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili gelişmeler değerlendirildi.

Erdoğan görüşmede, uzun süredir üzerinde çalıştıkları Rusya-Ukrayna arasındaki esir değişimini başarıyla sonuçlandırmış olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Zelenski'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - 1 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 218. gününde devam ediyor.

"DAHA FAZLA İŞBİRLİĞİ KONUSUNU ELE ALDIK"

Video mesajda Zelenski, “Halkımızı Rus esaretinden kurtarmaya yardım ettiği için bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ettim. Türkiye'de bulunan Azovstal'dan gelen komutanlar yakında yakınlarını görebilecekler. Konu üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile savunma alanında daha fazla işbirliği konusunu ele aldıklarını da dile getirdi.

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