Zelenski'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski , Ukrayna'nın 24 Ağustos Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı gönderen dünya liderlerine teşekkür etti.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a da teşekkür ederek Türkiye 'nin Ukrayna'ya desteğine ve barış çabalarındaki rolüne dikkat çekti.

“GÜÇLÜ İLİŞKİLERİMİZİN TEMELİNİ OLUŞTURUYOR”

Erdoğan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla ilettiği iyi dilekler için müteşekkir olduğunu belirten Zelenski, Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik tutumunu vurguladı.

Zelenski, "Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik güçlü bağlılığı, benzeri görülmemiş derecede güçlü ilişkilerimizin temelini oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUK ROLÜNE VURGU

Ukrayna lideri, Rusya'da tutulan Ukraynalıların ülkelerine geri getirilmesine yönelik çalışmalarda Erdoğan'ın kişisel ilgisine de teşekkür etti.

Zelenski, Türkiye'nin savaşın sona erdirilmesi ve barışın sağlanmasına yönelik arabuluculuk çabalarını takdir ettiklerini belirterek, "Ukrayna ayrıca, Ukraynalıların Rus esaretinden ülkelerine geri getirilmesi ve barışın yakınlaştırılması yönündeki çabalarda gösterdiğiniz kişisel ilgiyi ve Türkiye'nin arabuluculuk rolünü takdir ediyor" dedi.