Zelenski'den dünya liderlerine Barış Zirvesi çağrısı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski, 26 Mayıs 2024 tarihinde dünya liderlerine seslendiği bir video yayınladı. Zelenski, dünya liderlerine Küresel Barış Zirvesi'ne katılma çağrısında bulundu.

Zelenski'den dünya liderlerine Barış Zirvesi çağrısı

Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, 'nın Harkov'daki bir alışveriş merkezine düzenlediği ölümcül saldırıda en az 14 kişinin ölmesinin ardından liderlerine çağrıda bulundu.

Zelenski, dünya liderlerini gelecek ay İsviçre'de yapılacak "barış zirvesine" katılmaya çağıran çaresiz bir video mesaj yayınladı.

Zelenski, özellikle Başkanı Joe Biden ve lideri Şi Cinping'e 15 Haziran'da başlayacak zirveye katılma çağrısında bulundu.

"GERÇEK BARIŞ" ÇAĞRISI

Zelenski video mesajında İngilizce olarak, "Lütfen barışı ilerletme konusunda liderliğinizi gösterin. Sadece saldırılar arasında bir duraklama değil, gerçek barış" dedi.

Zelenski ayrıca, Rus birliklerinin Harkiv'e 90 kilometre uzaklıktaki sınır yakınında yeni bir grup asker topladığını söyledi.

Biden henüz katılımını onaylamadı ve Çin'in katılıp katılmayacağı bilinmiyor.

Zelenski'nin yardımcısı Mykhailo Podolyak geçen hafta verdiği bir röportajda Pekin'in katılımıyla ilgili "müzakerelerin sürdüğünü" söyledi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

Litvanya'da Gitanas Nauseda yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Litvanya'da Gitanas Nauseda yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Netanyahu, savaşı sonlandırmayı ve Gazze'den çekilmeyi reddetti

Netanyahu, savaşı sonlandırmayı ve Gazze'den çekilmeyi reddetti

İsrail, Refah'ta çadır kampı bombaladı: 40 Filistinli öldü

İsrail, Refah'ta çadır kampı bombaladı: 40 Filistinli öldü

Gazze için kıtlık uyarısı

Gazze için kıtlık uyarısı

Soykırım davası AB'ye sıçradı: Von der Leyen hakkında suç duyurusu

Soykırım davası AB'ye sıçradı: Von der Leyen hakkında suç duyurusu

ABD’yi hortum vurdu: 7 kişi öldü

ABD’yi hortum vurdu: 7 kişi öldü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...