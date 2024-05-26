Zelenski'den dünya liderlerine Barış Zirvesi çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın Harkov'daki bir alışveriş merkezine düzenlediği ölümcül saldırıda en az 14 kişinin ölmesinin ardından dünya liderlerine çağrıda bulundu.



Zelenski, dünya liderlerini gelecek ay İsviçre'de yapılacak "barış zirvesine" katılmaya çağıran çaresiz bir video mesaj yayınladı.



Zelenski, özellikle ABD Başkanı Joe Biden ve Çin lideri Şi Cinping'e 15 Haziran'da başlayacak zirveye katılma çağrısında bulundu.

"GERÇEK BARIŞ" ÇAĞRISI



Zelenski video mesajında İngilizce olarak, "Lütfen barışı ilerletme konusunda liderliğinizi gösterin. Sadece saldırılar arasında bir duraklama değil, gerçek barış" dedi.



Zelenski ayrıca, Rus birliklerinin Harkiv'e 90 kilometre uzaklıktaki sınır yakınında yeni bir grup asker topladığını söyledi.



Biden henüz katılımını onaylamadı ve Çin'in katılıp katılmayacağı bilinmiyor.



Zelenski'nin yardımcısı Mykhailo Podolyak geçen hafta verdiği bir röportajda Pekin'in katılımıyla ilgili "müzakerelerin sürdüğünü" söyledi.