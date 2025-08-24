Zelenski'den Erdoğan'a teşekkür: "Bilgece sözleri için büyük bir minnettarlık duyuyorum"
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesajında, "Barışın sağlanması yolundaki kişisel çabalarınız için müteşekkiriz" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin Bağımsızlık Günü'nü kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla teşekkür etti.
Zelenski, paylaşımında, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna’nın bağımsızlık günü arifesinde söylediği bilgece ve samimi sözleri için büyük bir minnettarlık duyuyorum" dedi.
Ukrayna lideri, mesajına şöyle devam etti:
"Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklığının ülkelerimiz ve bölgesel ve küresel istikrar açısından hayati önem taşıdığı konusunda sizinle tamamen aynı fikirdeyim.
Barışın sağlanması yolundaki kişisel çabalarınız için müteşekkiriz ve tüm alanlarda iş birliğimizi geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz."
I deeply appreciate President of Türkiye @RTErdogan's wise and cordial words on the eve of Ukraine's independence day. Dear President, I completely agree with you that the Turkish-Ukrainian strategic partnership is crucial for our nations and also for regional and global… pic.twitter.com/DuL7Kfcs4a— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2025
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Recep Tayyip Erdoğan
- Ukrayna-Rusya Savaşı