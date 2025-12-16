Zelenski'den güvenlik garantileri isteği. "ABD Senatosu tarafından onaylanması gerek"

Zelenski, temaslarda bulunduğu Lahey'de, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Rus ordusunun cephede yoğun saldırılar düzenlediğini belirten Zelenski, Ukrayna birliklerinin mevzileri savunmaya devam ettiğini vurguladı.

Zelenski, "Rusya, cephede sürekli yanlış bir izlenim yaratmaya çalışıyor." dedi.

ABD'nin savaşın sona ermesi için önerdiği barış planı üzerinde çalışmalar sürdürdüklerini aktaran Zelenski, ABD ve Avrupalı yetkililer ile Almanya'da 2 gün boyunca yoğun görüşmeler gerçekleştirdiklerinin altının çizdi.

Zelenski, savaşın adil şekilde sona ermesi için Ukrayna'nın güçlü güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğuna işaret etti.

ABD tarafıyla, NATO'nun 5. maddesine benzer ve güçlü güvenlik garantileri içeren paketler üzerinde çalıştıklarını aktaran Zelenski, "Bu konuyla ilgili ayrıntıları belirledik ve bu detaylar üzerinde çalışıyoruz. Bunlar Budapeşte veya Minsk gibi değil, ABD Kongresi tarafından desteklenmesi gereken yasal olarak bağlayıcı güvenlik garantileri olmalı." diye konuştu.

Zelenski, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerinin, Rusya'nın 210 milyar euroyu bulan varlıklarını süresiz dondurma kararı almasına değinerek, şunları kaydetti:

"2026 yılına kadar 40-45 milyar euro, daha sonra ise toplam 210 milyar euro almayı bekliyoruz. Elbette bunu devletimizi yeniden inşa etmek için kullanmayı çok isteriz. Kimse alternatifleri düşünmez bile çünkü yıkılan her şeyin maliyeti 200 milyar euronun üç katıdır."

NATO'NUN 5. MADDESİ NEDİR?

NATO'nun en öenmli maddesi olarak kabul edilen 5. madde, "Tarafların, Avrupa veya Kuzey Amerika'da bir veya daha fazlasına karşı yapılacak silahlı bir saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağı konusunda mutabıktır" olduğu anlamını taşıyor.

5’inci madde şu şekilde:

"Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da içlerinden bir veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldın olursa BM Yasası'nın 51. Maddesinde tanınan bireysel ya da toplu öz savunma hakkını kullanarak, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile birlikte, silahlı kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak saldırıya uğrayan Taraf ya da Taraflara yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır. Böylesi herhangi bir saldırı ve bunun sonucu olarak alınan bütün önlemler derhal Güvenlik Konseyi'ne bildirilecektir. Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli önlemleri aldığı zaman, bu önlemlere son verilecektir."