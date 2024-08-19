Zelenski'den ilk Kursk açıklaması: "Amaç tampon bölge oluşturmak"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kursk saldırısının ülkesini korumak için tampon bölge oluşturmayı amaçladığını söyledi. Ukrayna lideri, Rus güçlerinin düzenlediği sınır ötesi saldırıları durdurmak istediğini ve karşı saldırının zorunluluk olduğunu vurguladı. Zelenski, bu açıklamasıyla 6 Ağustos'ta başlatılan operasyonun amacını ilk kez açıkça belirtmiş oldu.

Zelenski'den ilk Kursk açıklaması: "Amaç tampon bölge oluşturmak"

Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın 'nın Kursk bölgesine yönelik askeri müdahalesinin, Moskova'nın sınır ötesinde daha fazla saldırı düzenlemesini önlemek için bir tampon bölge oluşturmayı amaçladığını söyledi.

OPERASYONUN AMACINI İLK KEZ AÇIKLADI

Ukrayna lideri bu açıklamasıyla 6 Ağustos'ta başlatılan operasyonun amacını ilk kez açıkça belirtmiş oldu.

Zelenski, "Savunma operasyonlarında genel olarak birincil görevimiz, mümkün olduğunca çok Rus savaş potansiyelini yok etmek ve maksimum karşı saldırı eylemleri yürütmektir. Buna saldırganın topraklarında bir tampon bölge oluşturmak da dahildir. Kursk bölgesindeki operasyonumuz gibi" diye konuştu.

Kiev, daha önce Rusya'ya yaptığı saldırının hedefleri hakkında pek bir şey söylememişti.

2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN BERİ EN BÜYÜK SALDIRI

Kursk saldırısı, İkinci Savaşı'ndan bu yana ülkeye yönelik en büyük saldırıydı ve Kremlin'i hazırlıksız yakalayarak çok sayıda köyün ve yüzlerce Rus esirin Ukraynalıların eline geçmesine yol açtı.

Ukraynalılar, bölgeye çeşitli yönlerden girerek çok az direnişle karşılaştılar ve yüz binlerce sivilin tahliye edilmesine neden oldular.

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