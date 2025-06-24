Zelenski'den İngiltere çıkarması: Ortak savunma üretimi kuruldu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Londra’ya gerçekleştirdiği kısa ziyarette, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yeni bir savunma sanayii ortak üretim girişimi başlattıklarını duyurdu. Ziyaretin odağında, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı savunma kapasitesini güçlendirmek vardı.



İki lider, Başbakanlık Konutu Downing Street’in bahçesinde basın açıklaması yaparak, Ukraynalı askerlerin İngiltere'deki eğitimlerine de tanıklık etti.



Başbakan Starmer açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



“Bu öğleden sonra, Ukrayna ve İngiltere arasında bugüne dek benzeri görülmemiş bir endüstriyel askeri ortak üretim anlaşmasını duyurmaktan büyük gurur duyuyorum. Bu, yapabileceğimiz katkılar açısından ileriye doğru atılmış büyük bir adım.”

Zelenski ise, Starmer ile birlikte yaptığı açıklamada, bu iş birliğinin iki ülkenin de savunma kapasitesini güçlendireceğini belirterek, İngiltere’nin Ukrayna’ya verdiği destek için teşekkür etti.

ODAKTA İHA ÜRETİMİ VAR

Starmer’ın ofisinden yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında savaş alanında geliştirilen teknolojilerin paylaşımı sağlanacak ve Ukrayna’nın insansız hava aracı (İHA) üretimi artırılacak. Aynı zamanda İngiliz savunma sanayiinin, Ukrayna cephesinde geliştirilen ileri teknolojilerle bağlantısı kurulacak.



Üç yılı kapsayan anlaşma, Ocak ayında Starmer’ın Kiev ziyareti sırasında ilan edilen 100 yıllık güvenlik ve kültürel iş birliği planının bir uzantısı niteliğinde.



Görüşmeye dair yapılan yazılı açıklamada, Starmer ve Zelenski’nin, İngiltere ve Fransa liderliğinde ancak ABD’nin dahil olmadığı “Gönüllü Koalisyon” grubunun önümüzdeki haftalarda sanal ortamda yeniden toplanması ve atılacak adımlar hakkında güncelleme yapılması konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

KRAL CHARLES İLE DE GÖRÜŞTÜ

Zelenski, ziyaret kapsamında ayrıca Windsor Kalesi’nde Kral Charles ile bir araya geldi. Bu yıl içindeki üçüncü görüşmeleri olan buluşmada, ikili basın kameralarına el sıkışarak poz verdi. Buluşma, Birleşik Krallık’ın ve Kral Charles’ın Ukrayna’ya olan desteğinin yeni bir göstergesi olarak yorumlandı.