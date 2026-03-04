Zelenski’den İran’ın hedefi olan Körfez ülkelerine destek açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, sosyal medya hesabından İran’ın körfez ülkelerini hedef alan misilleme saldırıları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar liderleriyle görüştüğünü aktaran Zelenski, "Orta Doğu ve Körfez ülkelerinin geneliyle bu diplomatik ilişkilerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Ukrayna’nın savaşın ve şiddetin yayılmasına karşı olan herkesle dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Zelenski, "İran rejimi, on yıllardır komşularının ve ulaşabildiği her yerdeki insanların hayatlarını yok etmeye yatırım yaptı ve bu doğrultuda Ukrayna'ya karşı savaşta Rusya'nın suç ortağı oldu" diye konuştu.

ZELENSKİ, SHAHED İHA’LARI KONUSUNDAKİ UZMANLARINA DİKKAT ÇEKTİ



İran’ı ürettiği "Shahed" İHA’ları üzerinden eleştiren Zelenski, "Ukrayna semalarındaki her bir ‘Shahed’ İHA’sı, İran rejiminin hayatları yok etme ve insanları öldürme girişimlerinden sorumlu tutulması gerektiğini kanıtlıyor. Bu çatışmada hayatı savunanların galip gelmesi şarttır" şeklinde konuştu.



Ukrayna’nın İran üretimi "Shahed" İHA’larından korunma konusunda uzmanlaştığına ve diğer ülkelere bu konuda destek sağlayabileceğine dikkat çeken Zelenski, "BAE ve Katar'ın yanı sıra diğer devletlerin ekipleriyle birlikte, hayatları daha güçlü bir şekilde nasıl koruyabileceğimizi birlikte belirleyeceğiz. Ukrayna'nın ‘Shahed’ İHA’larına karşı koyma konusundaki uzmanlığı şu anda dünyadaki en gelişmiş seviyede. Bu İHA’lar aynı zamanda bölgedeki en büyük zorluğu temsil ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

"ÖNCELİĞİMİZ UKRAYNA'NIN SAVUNMASI"



Ortaklarının savunmasına destek olacak işbirliklerine açık olduklarını belirten Zelenski, "Ortaklarımızı korumayı amaçlayan bu tür işbirlikleri, ancak Ukrayna'nın kendi savunma yeteneklerini zayıflatmadan yapılabilir. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı devam ediyor, Rus saldırıları sürüyor ve Ukraynalıların hayatlarını korumak önceliğimiz olmaya devam ediyor" hatırlatmasında bulundu.