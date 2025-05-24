Zelenski'den Kiev'i bombalayan Moskova'ya "barış" tepkisi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus insansız hava araçları ve balistik füzeleri tarafından gece boyunca Ukrayna'ya yapılan büyük saldırının, Moskova'nın savaşı sona erdirecek bir ateşkes anlaşmasını engellediğinin yeni bir göstergesi olduğunu söyledi.

Zelenski, sosyal medya platformu Telegram'da “Tüm Ukrayna için zor bir geceydi. Bu tür her saldırıyla birlikte dünya, savaşın uzamasının nedeninin Moskova olduğuna ikna oluyor" diye yazdı.

Ukrayna lideri, "Sadece Rus ekonomisinin kilit sektörlerine yönelik ilave yaptırımlar Moskova'yı ateşkesi kabul etmeye zorlayacaktır" dedi.

BAŞKENTE GECE SALDIRISI

Rusya, dün gece Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. Saldırılarda en az 15 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yetkililer halktan dikkatli olmaları ve kendilerini korumaları istendi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitçko, hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu açıkladı.