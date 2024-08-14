Zelenski'den Kursk açıklaması: "İstikrarlı ilerleyiş sürüyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna askerlerinin sınır ötesi saldırısı hakkında açıklamalarda bulundu. Zelenski, Ukrayna birliklerinin Rusya'nın Kursk bölgesinde istikrarlı bir şekilde ilerlediğini söyledi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Kursk bölgesinde Rus Su-34 uçağını imha ettiğini açıkladı.

Zelenski'den Kursk açıklaması: "İstikrarlı ilerleyiş sürüyor"
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Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, çarşamba günü yaptığı açıklamada Kiev güçlerinin 'nın Kursk bölgesinde ilerlemeye devam ettiğini söyledi.

Zelenski, ordunun gün başından beri çeşitli yönlerde bir ila iki kilometre ilerlediğini aktardı.

Telegram hesabında yayınlanan bir videoda Ukraynalı lider, üst düzey komutan Oleksandr Syrskiy ile video bağlantısı aracılığıyla değerlendirmelerde bulundu.

Zelenski, güçlerinin sınır ötesi saldırı sırasında 100 Rus savaş esirini ele geçirdiğini söyledi.

RUS UÇAĞI İMHA EDİLDİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna güçlerinin gece Kursk bölgesinde muharebe görevi yürütürken bir Rus Su-34 uçağını imha ettiğini söyledi.

Telegram sosyal medya platformu üzerinden yapılan açıklamada, “İşgalcileri, ekipmanlarını ve silahlarını ortadan kaldırma çalışmaları devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

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