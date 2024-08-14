Zelenski'den Kursk açıklaması: "İstikrarlı ilerleyiş sürüyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, çarşamba günü yaptığı açıklamada Kiev güçlerinin Rusya'nın Kursk bölgesinde ilerlemeye devam ettiğini söyledi.

Zelenski, ordunun gün başından beri çeşitli yönlerde bir ila iki kilometre ilerlediğini aktardı.



Telegram hesabında yayınlanan bir videoda Ukraynalı lider, üst düzey komutan Oleksandr Syrskiy ile video bağlantısı aracılığıyla değerlendirmelerde bulundu.



Zelenski, Ukrayna güçlerinin sınır ötesi saldırı sırasında 100 Rus savaş esirini ele geçirdiğini söyledi.

RUS UÇAĞI İMHA EDİLDİ



Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna güçlerinin gece Kursk bölgesinde muharebe görevi yürütürken bir Rus Su-34 uçağını imha ettiğini söyledi.



Telegram sosyal medya platformu üzerinden yapılan açıklamada, “İşgalcileri, ekipmanlarını ve silahlarını ortadan kaldırma çalışmaları devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

