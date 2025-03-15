Zelenski'den Kursk mesajı: Kuşatma yok, savaşıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kiev güçlerinin Rusya'nın Kursk bölgesinde savaşmaya devam ettiğini ve bir kuşatmayla karşı karşıya olmadıklarını açıkladı.



Sosyal medyada paylaşım yapan Zelenski, Ukrayna'nın doğusundaki Pokrovsk kenti yakınlarındaki durumun istikrara kavuştuğunu ancak Rus güçlerinin kuzeydoğudaki Sumi bölgesinden sınır ötesine yığılmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan Ukrayna enerji şirketi DTEK, Rusya'nın gece boyunca Dnipro ve Odesa'daki enerji tesislerine “büyük bir saldırı” düzenlediğini açıkladı.



El Cezire'nin bildirdiğine göre saldırılar önemli hasara yol açtı ve her iki bölgede de elektrik kesintilerine neden oldu.