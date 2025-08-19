Zelenski’den Melania Trump’a teşekkür: "Derin takdirle karşılıyoruz"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’nin ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupalı liderlerle Beyaz Saray’da yaptığı görüşmelerin yankıları sürerken, Zelenski’den ABD First Lady’si Melania Trump’a teşekkür açıklaması geldi.

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Melania Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e savaş nedeniyle çocukların yaşadığı trajediye dikkat çeken bir mektup gönderdiğini hatırlatan Zelenski, "ABD First Lady’si Melania Trump’a, bu savaşın en acı ve en zor meselelerinden biri olan Rusya tarafından kaçırılan Ukraynalı çocuklar konusuna gösterdiği ilgi için teşekkür etmek istiyorum. Onun merhametini ve Putin’e yazdığı mektubu derin takdirle karşılıyoruz" dedi. Bu konunun yaşanan insani trajedinin merkezinde yer aldığını vurgulayan Zelenski, "Çocuklarımız, parçalanmış aileler, ayrılık acısı. En az 20 bin çocuk kaçırıldı" ifadelerini kullandı.



"EŞİMİN MELANIA TRUMP'A YAZDIĞI MEKTUBU DA İLETTİM"

Zelenski, Ukrayna First Lady’si Olena Zelenska’nın Melania Trump’a yazdığı teşekkür mektubunu eşine iletmesi için ABD Başkanı Donald Trump’a verdiğini belirterek, "Onun sesi önemlidir ve duyarlılığı bu davaya güç katmaktadır" ifadelerini kullandı.

Rusya tarafından kaçırılan çocukların tümünü evlerine geri döndürmek için çalıştıklarını aktaran Zelenskiy, "Aynısı yıllardır, bazıları 2014’ten bu yana Rusya’da çok kötü koşullarda tutulan savaş esirlerimiz ve sivillerimiz için de geçerli. Hâlâ özgürlüğüne kavuşması gereken binlerce kişi var ve bu konu da barışı sağlamanın parçasıdır" dedi.

Kapsamlı bir esir takası için çaba göstermeyi sürdüreceklerini belirten Zelenski, "Tüm savaş esirlerinin takası için müzakere etmeye çalışacağız ve bize yardım eden güçlü dostlarımız olduğu için minnettarız" açıklamasında bulundu. Mesajının sonuna Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in adını etiketleyen Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump’ın "dünya genelindeki kayıp çocuklar" konusundaki ortak çabalara dikkat çektiği bir paylaşımı da alıntıladı.