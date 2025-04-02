Zelenski'den NATO açıklaması: "Nadir element anlaşmasında yok"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'u başkent Kiev'de ağırladı.



Zelenski, görüşme sonunda yapılan ortak basın toplantısında güvenlik garantisi olarak Ukrayna'ya asker göndermeye hazır ülkelerin askeri yetkilileriyle cuma günü toplantı yapılacağını söyledi.



Ukrayna lideri, ABD ile yürütülen nadir element anlaşmasına ilişkin NATO konusuna da değindi.

"ANLAŞMADA NATO KONUSU BULUNMUYOR"



Zelenski, "Anlaşmada NATO konusu bulunmuyor. Hiçbir zaman da olmadı. Avrupa Birliği konusunda bunu bağlıyor muyuz? Evet bağlıyor. Bu anlaşmadan bahsederken; sadece bizim arzumuz değil, Avrupa Birliği'ne gelecekteki katılımımıza yönelik çabamızla da çelişemez." ifadelerini kullandı.

"RUSLAR ENERJİ ALTYAPILARINI VURUYOR"



Zelenski ayrıca, Rusya'nın enerji altyapılarına saldırmaya devam ettiğini de açıklayarak, "Amerikan tarafına ilgili raporları sunacağız" dedi.



Ukrayna Devlet Başkanı, Rus lider Vladimir Putin'in savaşı bitirmek istemediğini söyledi. Ruslara yönelik yaptırımların artması gerektiğini aktardı.



"İLK KEZ BİR RUS YETKİLİ ABD'YE GİDECEK"



Amerikan CNN Internatinal yayın organı ise bu hafta üst düzey bir Rus yetkilinin Washington'a gideceğini yazdı.



Bu ismin, Rusya'nın Uluslararası Ekonomi ve Yatırım İşbirliği Özel Temsilcisi olarak atanan Rusya'nın Egemen Varlık Fonu Başkanı Kirill Dmitriev olduğu belirtiliyor.



Dmitriev'in, Washington ziyaretinde Başkan Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüşmesi bekleniyor.



Ukrayna Savaşı ve iki ülke ilişkilerini konu alacak bu görüşme, savaşın başlamasından bu Moskova'dan Washington'a ilk ziyaret olacak.