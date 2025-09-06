Zelenski'den Putin’e karşı davet: “Kiev’e gel”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalı mevkidaşıyla görüşmek için Moskova’da buluşabileceğini söylemiş ancak başka bir yere gitmeyeceğini açıklamıştı.

Ukraynalı lider Volodimir Zelenski ise bu ihtimali reddederek, “Teröristin başkentinde olamam” dedi.

Zelenski, ABC News’e verdiği röportajda Putin’in önerisini alaya alarak, “Kiev'e gelebilir. Ülkem her gün onun emriyle atılan füzelerin altında. Böyle bir durumda Moskova’ya gidip görüşemem.” dedi.



"TRUMP'I MANİPÜLE ETME HAMLESİ"

“Hope for Ukraine” adlı yardım kuruluşunun CEO’su Yuriy Boyechko, Newsweek’e yaptığı açıklamada Putin’in davetini “ABD Başkanı Donald Trump’ı manipüle etmeye yönelik stratejik bir hamle” olarak niteledi.

Boyechko’ya göre, Putin’in sürekli Moskova’da görüşmeye hazır olduğunu söylemesi, Beyaz Saray’a sanki ilerleme kaydediliyormuş gibi gösteriyor ve böylece sorumluluk Zelenski’nin üzerine yıkılıyor.

WASHINGTON'IN BASKISI

Trump, 15 Ağustos’ta Alaska’nın Anchorage kentinde Putin’le görüşmüş, ardından Rusya, Ukrayna ve ABD liderlerinin katılacağı üçlü zirve hedefini açıklamıştı.

Ayrıca Zelenski’nin Beyaz Saray ziyaretinden sonra Putin’le ikili görüşme yapılacağını da duyurmuştu.



Ancak Zelenski, Putin’in teklifinin yalnızca görüşmeleri geciktirmek için ortaya atıldığını belirterek, Rus liderin “ABD ile oyun oynadığını” söyledi.