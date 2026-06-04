Zelenski'den Putin'e yüz yüze görüşme çağrısı. Kremlin: Moskova'ya gelsin

Ukrayna Devlet Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan mektupta Zelenski, savaşın doğrudan liderler arasında yapılacak görüşmelerle sona erdirilebileceğini savundu.

"Ukrayna bu savaşı benimle ve sizin aranızdaki doğrudan temasla bitirmeyi öneriyor. Bir görüşme teklif ediyorum." diyen Zelenski, müzakereler süresince tam kapsamlı ateşkese hazır olduklarını söyledi.

Ukrayna lideri ayrıca tüm savaş esirlerinin karşılıklı olarak takas edilmesini önererek bunun savaşın sona erdirilmesi için bir başlangıç olabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump da iki liderin yüz yüze görüşmesinin ‘’harika'' olacağını söyledi.

PESKOV: MOSKOVA'YA GELEBİLİR

Çağrıya Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov'dan hızlı bir yanıt geldi. Rus devlet medyasına konuşan Peskov, "Zelenski istediği zaman Moskova'ya gelebilir." dedi. Peskov ayrıca Putin'e Zelenski'nin mektubunun henüz gösterilmediğini ifade etti.

Putin daha önce Zelenski ile ancak bir barış anlaşmasının temel çerçevesi üzerinde uzlaşma sağlandıktan sonra görüşebileceğini söylemişti.

PUTİN, BİR GÜN ÖNCE UKRAYNA'NIN VURDUĞU KENTTE KONUŞTU

Öte yandan Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında yabancı gazetecilerle yaptığı görüşmede Rusya 'nın hava savunma sistemlerini güçlendireceğini açıkladı. Açıklama, Ukrayna'nın bir gün önce St. Petersburg'daki bir petrol terminali ve deniz üssünü insansız hava araçlarıyla hedef almasının ardından geldi.

Putin ayrıca Rusya'nın hipersonik Oreşnik füzesinin Ukrayna'da kullanımını genişletmeyi değerlendirdiğini söyledi. Rus lider, savaşın Rusya açısından "stratejik bir felaket" olup olmadığı yönündeki soruya ise "Temas hattının tamamında ilerliyoruz." yanıtını verdi.

Putin, buna karşın "Ukrayna ile barışçıl yollarla anlaşmaya varmaya tamamen hazırız ve bunu istiyoruz." ifadelerini de kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler aylardır ilerleme kaydedemezken, daha önce İstanbul, Abu Dabi ve Cenevre'de yapılan görüşmelerde özellikle savaş sonrası toprak düzenlemeleri konusunda sonuç alınamamıştı.