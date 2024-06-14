Zelenski'den Putin'in barış teklifine "ültimatom" tepkisi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus lider Putin'in sunduğu koşullu barış önerisini "ültimatom" olarak yorumladı. Dışişleri Bakanı Kuleba ve Başkan Yardımcısı Podolyak da"Putin, Ukrayna'nın yenilgiyi kabul etmesini, egemenliğinden vazgeçmesini öneriyor" dedi.

Zelenski'den Putin'in barış teklifine "ültimatom" tepkisi

, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından sunulan koşullu barış önerisine karşı çıktı.

Putin, bugün yaptığı açıklamada, 'nın NATO hedeflerinden vazgeçmesi ve Moskova'nın hak iddia ettiği dört Ukrayna bölgesinden güçlerini çekmesi halinde Rusya'nın ateşi keseceğini ve barış görüşmelerine başlayacağını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus lider Putin'in  açıklamasını "ültimatom" olarak yorumladı. Zelenski, "Bu mesajlara güvenmemeliyiz" diye ekledi.
 
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba, Putin’in sözerini “manipülatif bir açıklama” olarak değerlendirerek, barışa ulaşmak için verilen diplomatic çabanın altını oyduğunu ifade etti.

Kuleba, “Bu, suç ortaklarıyla İkinci Savaşı’ndan bu yana en büyük silahlı saldırganlığı planlayan, hazırlayan ve eyleme koyan Putin’in kendisini barış yapıcı olarak sunması saçma” dedi.
 
Ukrayna Başkan Yardımcısı Mikhailo Podolyak ise Reuters’a yaptığı açıklamada, “Putin’in açıklamasıyla, Ukrayna’nın koşulları arasında uzlaşma bulmanın imkanı yok” diye konuştu.

Podolyak, ”Putin, Ukrayna’nın yenilgiyi kabul etmesini öneriyor. Ukrayna’nın jeopolitik egemenliğinden, yasal olarak bölgelerini Rusya’ya bırakarak feragat etmesini öneriyor” ifadelerini kullandı.

Putin'den NATO ve dört bölge koşullu barış önerisi

Putin'den NATO ve dört bölge koşullu barış önerisi

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

Macron, İsrail-Lübnan sınırındaki gerilim için devreye girecek

Macron, İsrail-Lübnan sınırındaki gerilim için devreye girecek

Almanya'da geçen yıl düzenlenen operasyonda 35 ton kokain ele geçirildi

Almanya'da geçen yıl düzenlenen operasyonda 35 ton kokain ele geçirildi

Hamas: İki İsrailli rehine, İsrail'in Refah saldırısında öldü

Hamas: İki İsrailli rehine, İsrail'in Refah saldırısında öldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 zirvesi için İtalya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 zirvesi için İtalya'da

Ukrayna Güvenlik yardımı ve eğitim koordinasyonuna NATO liderlik edecek

Ukrayna Güvenlik yardımı ve eğitim koordinasyonuna NATO liderlik edecek

Nijerya'da seller nedeniyle 2 binden fazla kişi yerinden oldu

Nijerya'da seller nedeniyle 2 binden fazla kişi yerinden oldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...