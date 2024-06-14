Zelenski'den Putin'in barış teklifine "ültimatom" tepkisi

Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından sunulan koşullu barış önerisine karşı çıktı.



Putin, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın NATO hedeflerinden vazgeçmesi ve Moskova'nın hak iddia ettiği dört Ukrayna bölgesinden güçlerini çekmesi halinde Rusya'nın ateşi keseceğini ve barış görüşmelerine başlayacağını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus lider Putin'in açıklamasını "ültimatom" olarak yorumladı. Zelenski, "Bu mesajlara güvenmemeliyiz" diye ekledi.



Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba, Putin’in sözerini “manipülatif bir açıklama” olarak değerlendirerek, barışa ulaşmak için verilen diplomatic çabanın altını oyduğunu ifade etti.



Kuleba, “Bu, suç ortaklarıyla İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük silahlı saldırganlığı planlayan, hazırlayan ve eyleme koyan Putin’in kendisini barış yapıcı olarak sunması saçma” dedi.



Ukrayna Başkan Yardımcısı Mikhailo Podolyak ise Reuters’a yaptığı açıklamada, “Putin’in açıklamasıyla, Ukrayna’nın koşulları arasında uzlaşma bulmanın imkanı yok” diye konuştu.



Podolyak, ”Putin, Ukrayna’nın yenilgiyi kabul etmesini öneriyor. Ukrayna’nın jeopolitik egemenliğinden, yasal olarak bölgelerini Rusya’ya bırakarak feragat etmesini öneriyor” ifadelerini kullandı.

