Zelenski'den Rus petrolüne getirilen tavan fiyat uygulamasına tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Avrupa Birliği ve G7'nin Rus petrolüne tavan fiyat getirilmesi kararının ciddi bir sonucu olamayacağını söyledi. Bir varil Rus petrolünün fiyatının 30 dolara kadar indirilmesi gerektiğini savunan Zelenski, verilen karardan memnun kalmadıklarını belirtti.

Zelenski'den Rus petrolüne getirilen tavan fiyat uygulamasına tepki

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Avrupa Birliği (AB), G7 ülkeleri ve Avustralya'nın 'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmasının ardından Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den tepki geldi.

Telegram hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajında ulusa seslenen Zelenski, tavan fiyat uygulamasının Rusya'ya ciddi bir yaptırımı olmayacağını söyleyerek, "Terörist bir devletin bütçesi için oldukça rahat olan Rusya fiyatlarına böyle bir sınır getirilmesine ciddi bir karar diyemezsiniz. Rusya, enerji piyasasını kasıtlı olarak istikrarsızlaştırarak şimdiden tüm ülkelerine devasa kayıplar verdirdi. Ve dünya gerçek enerjisiyle silahsızlanmaya cesaret edemez. Bu zayıf bir pozisyon. Ve bu sadece an meselesi. Daha güçlü araçların kullanılması gerekecek. Bu zamanın kaybedilecek olması üzücü" diye konuştu.

Zelenski, bir varil Rus petrolünün fiyatının 30 dolara kadar indirilmesi gerektiğini savundu.

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