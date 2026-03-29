Zelenski'den Rusya iddiası: ABD üslerini fotoğraflıyor

Ukrayna, İran 'ın saldırılarını sürdürdüğü Körfez ülkelerinin savunmasında ön plana çıkıyor. Körfez ülkeleri, Ukrayna'dan İran dronlarına karşı savunma sistemleri almak için anlaşmalar yapıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de bölge turuna çıktı. Zelenski, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Katar'a geçti.

Burada İran Savaşı'na ilişkin konuşan Ukrayna lideri, kendisine bildirilen istihbarat raporlarına göre Rus uydularının bölgedeki üsleri ve askeri tesisleri İran'ın çıkarları doğrultusunda görüntülediğini söyledi.

Zelenski, 24 Mart'ta Diego Garcia'daki ABD-İngiltere ortak askeri üssü ile Kuveyt Uluslararası Havalimanı ve Büyük Burgan petrol sahasının altyapısının, 25 Mart'ta Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nün, 26 Mart'ta ise Suudi Arabistan'daki Şeybah petrol ve doğalgaz sahası ile Türkiye'deki İncirlik Hava Üssü'nün izlendiğini iddia etti. Volodimir Zelenski açıklamasını "Bu listede Ukrayna'ya ait hiçbir tesis yok" ifadeleriyle sonlandırdı.