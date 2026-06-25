Zelenski'den Rusya'ya karşı 40 günlük operasyon için onay. ''Savaşı bitirmeye zorlayacağız''

Rusya 'daki hedeflere yönelik saldırılar konusunda ülkenin güvenlik servisi başkanıyla yaptığı görüşmenin ardından Zelenski, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, "Güvenlik Servisi'nin saldırgan devleti etkilemeye ve savaşı sona erdirmeye zorlamaya yönelik 40 günlük operasyonunu onayladım." ifadelerini kullandı.

Ukrayna, son aylarda Rusya içindeki ve Rusya'nın kontrolündeki bölgelerdeki hedeflere orta ve uzun menzilli saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar ağırlıklı olarak Rusya'nın petrol endüstrisini hedef alıyor.

Haziran 2026 itibarıyla Moskova’nın savaş finansmanını doğrudan sekteye uğratmayı hedefleyen bu operasyonlar, Rusya’nın en büyük gelir kaynağı olan enerji sektöründe üretim kapasitesini kısıtlayarak Kremlin üzerindeki baskıyı artırıyor. Ukrayna’nın kendi imkanlarıyla geliştirdiği uzun menzilli insansız hava araçlarının, daha önce "dokunulmaz" kabul edilen bölgelere ulaşması, Rusya’nın hava savunma sistemlerinin sınırlarını zorlarken, iç piyasada akaryakıt arzında ciddi aksamalara ve yer yer karne uygulamalarına varan lojistik krizlere yol açıyor.

Uzmanlar, bu saldırıların yalnızca fiziksel yıkım hedeflemediğini, aynı zamanda Rusya’nın sivil ve askeri lojistik hatlarını felç ederek savaşın etkilerini doğrudan merkeze taşıyan asimetrik bir baskı unsuru olduğunu söylüyor.

Kremlin yönetimi saldırıların etkilerini minimize etmeye çalışsa da stratejik tesislerde yaşanan uzun süreli duraksamalar ve fiyat artışları, bu yeni doktrinin Rusya’nın operasyonel kabiliyeti üzerinde derin ve kalıcı bir yıpratıcı etki yarattığını göstermektedir.