Zelenski'den "Seçim olması için ateşkes lazım" açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “Gönüllüler Koalisyonu” adlı ülkeler grubunun toplantısında yaptığı konuşmada, Ukrayna'da genel seçim düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin tartışmalara dair açıklamalarda bulundu.

Zelenski, “Seçim süreci ve oylama boyunca en azından bir ateşkes olmalı. Bunun konuşulması gerekiyor. Açık konuşmak gerekirse, Ukrayna’da biz, Amerika’nın bu konuda Rus tarafıyla görüşmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Ukrayna yasaları savaş döneminde seçim yapılmasına izin vermiyor. Ancak görev süresi geçen yıl dolan Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump’ın artan seçim baskısıyla karşı karşıya bulunuyor.