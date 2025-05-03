Zelenski'den Trump açıklaması: "En iyi görüşmemiz Vatikan'daydı"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili sorduğu soruları yanıtladı.

VATİKAN'DAKİ GÖRÜŞMEDEN BAHSETTİ

Zelenski, Katoliklerin ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in cenaze törenine katılmak üzere 26 Nisan'da gittiği Vatikan'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldiğini hatırlattı.



"Trump ile daha önce yaptığı görüşmelere göre en iyi görüşmenin Vatikan'da yaptığını" kaydeden Zelenski, "Belki en kısa olanıydı ama en anlamlı olanıydı." diye konuştu.

"HER ŞEYE BİRAZ DAHA FARKLI BAKMAYA BAŞLADI"



Zelenski, "Vatikan'daki görüşmemizden sonra Başkan Trump'ın her şeye biraz daha farklı bakmaya başladığından eminim." ifadesini kullandı.



Trump ile yaptığı görüşmede Rusya'ya yönelik yaptırımları artırma konusunu gündeme getirdiğini aktaran Zelenski, "Detaylara girmeyeceğim ama bana söylediklerinin çok etkili olduğunu düşünüyorum." dedi.

