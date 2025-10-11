Zelenski'den Trump'a "arabuluculuk" çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme, Rusya’nın cuma gecesi Ukrayna’nın enerji alt yapısına yönelik geniş çaplı saldırısının hemen ardından gerçekleşti. Saldırılar, başkent Kiev ve dokuz bölgeye elektrik kesintisi yaşattı.



Zelenski, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, görüşmeyi “çok olumlu ve verimli” olarak nitelendirdi ve Trump’ı “Orta Doğu’daki olağanüstü ateşkes planı” nedeniyle tebrik etti.

Ukrayna lideri ayrıca, “Eğer bir savaş durdurulabiliyorsa, diğerleri de durdurulabilir” diyerek Trump’tan Ukrayna’da barış için arabuluculuk yapmasını istedi.



Trump geçtiğimiz ağustosta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmiş, ancak bir barış anlaşması çıkaramamıştı. Buna rağmen, son aylarda Moskova’ya karşı daha sert bir tutum benimseyen Trump, eylül ayında yaptığı açıklamada “Ukrayna, Avrupa ve NATO desteğiyle işgal altındaki topraklarını geri almalı” demişti.



RUSYA'NIN SALDIRILARI ŞİDDETLENDİ

Cumartesi günü Rus ordusunun düzenlediği saldırılarda en az beş kişi hayatını kaybetti ve Odesa bölgesinde elektrik kesintileri yaşandı. Ayrıca, Donetsk bölgesindeki Kostyantynivka kentinde bir kiliseye isabet eden füze iki kişinin ölümüne yol açtı.



Rusya sınırındaki Belgorod bölgesinde ise Ukrayna saldırısı sonucu bir kamyon şoförü öldü.



Moskova, 2022’de başlayan çatışmaların ardından her kış Ukrayna’nın enerji altyapısını hedef alıyor. Kiev yönetimi bu saldırıların savaş suçu olduğunu söylerken, Rusya ise enerji tesislerinin “askeri amaçlarla kullanıldığını” iddia ediyor.



Her iki taraf da son aylarda barış görüşmelerindeki çıkmazdan birbirini sorumlu tutuyor. Rusya, Washington’un Kiev üzerindeki etkisini gerekçe gösterirken; Ukrayna ve Avrupa ülkeleri, Moskova’nın “zaman kazanmak için müzakere sürecini oyaladığını” savunuyor.