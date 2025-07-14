Zelenski'den Trump'a silah teşekkürü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Çok iyi bir görüşmeydi. Ukrayna’ya desteğe hazır olduğu ve katliamları durdurmak, kalıcı ve adil bir barış sağlamak için birlikte çalışmaya devam etme isteği için kendisine teşekkür ettim” ifadelerini kullandı.



Zelenski ayrıca, Pazartesi günü Beyaz Saray’da Trump ile görüşen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile de çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.