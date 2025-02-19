Zelenski'den Trump'a yanıt: "Putin'in yalnızlığını ABD bitirdi"

ABD Başkanı Donald Trump bir basın toplantısı düzenleyerek Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeleri ve ateşkes sürecini değerlendirdi.



Trump, Suudi Arabistan'daki ABD-Rusya görüşmelerine davet edilmeyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi savaşı bitirmemekle suçladı.



ZELENSKİ SERT ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ



Zelenski, Trump'ın sert eleştirilerine yanıt verdi.



Zelenski, ABD'nin "Putin'in izolasyondan çıkmasına yardımcı olduğunu" ileri sürdü. Ukraynalı lider, Trump'ın Ukrayna'ya desteğin büyük kısmının ABD'den geldiği yönündeki açıklamalarına da tepki gösterdi.



Ukraynalıların yüzde 58'inin kendisine güvendiğini öne süren Zelenski, "Dolayısıyla eğer biri şu anda beni değiştirmeye çalışırsa, bu işe yaramaz. Ne yazık ki, Başkan Trump, büyük saygı duyduğumuz bir ulusun lideri olarak... bir dezenformasyon alanında yaşıyor." ifadelerini kullandı.



Zelenski, ABD'yi ve Riyad'daki temsilcilerini, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yasadışı işgalini "sadece Putin'in kendilerine karşı açtığı bir savaş" olarak değil, "bir çatışma" olarak nitelendirdikleri için eleştirdi.



Ukraynalı lider bu kelimenin kullanımının gerçeği "yumuşattığını" söyledi.