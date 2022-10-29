Zelenski'den Türkçe "Cumhuriyet Bayramı" mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla paylaştığı Türkçe kutlama mesajında, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyorum. Dost Türk halkına barış, esenlikler ve refah diliyorum." dedi.

Zelenski'den Türkçe "Cumhuriyet Bayramı" mesajı

Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dolayısıyla Türkçe kutlama mesajı paylaştı.

Zelenski, Türkiye Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yıl dönümü kutlaması​​​​​​​ vesilesi ile Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edilmesinin 99. yıl dönümü vesilesiyle Türkiye ve Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan'ı kutluyorum. Dost Türk halkına barış, esenlikler ve refah diliyorum. Ortak çabalarımızın Karadeniz bölgesine barış, güvenlik ve istikrarın geri gelmesini sağlayacağına inanıyorum."

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