Zelenski'den Türkiye açıklaması: "Barış görüşmeleri için en gerçekçi 3 yer"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir sonraki G7 zirvesine katılacağını belirten Zelenski, bir sonraki AB zirvesinde de "muhtemelen bir şekilde" yer alacağını söyledi.

Zelenski, Rusya'nın görüşmeler için Belarus'u önerdiğini, Ukrayna için bunun imkansız olduğunu belirtti.

Barış görüşmeleri için en gerçekçi yerlerin Türkiye, İsviçre ve Vatikan olduğunu dile getirdi.

Zelenski, Malta ve Afrika ülkelerinin Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine ev sahipliği yapmayı teklif ettiğini bildirdi.

Öte yandan Rusya'nın, Ukrayna'nın Sumi bölgesi̇ne saldırmak i̇çi̇n 50 bin asker topladığını öne süren Zelenski, "Ukrayna, savunma üretim kapasitesinin tam olarak finanse edilmesi için 30 milyar dolar istiyor"dedi.

RUSYA: NATO UKRAYNA'DAKİ KRİZİ KULLANIYOR

Moskova da bugün yeni açıklamalar yaptı.

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belusov, NATO'nun Ukrayna krizini, Doğu ve Orta Avrupa ile Baltık ülkelerindeki varlığını artırmak için kullandığını söyledi.

Batı'nın Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatmaya çalışmaya devam ettiğini ifade eden Belusov, Rusya'nın Ukrayna'dak cephenin neredeyse tüm alanlarında ilerleme kaydettiğini dile getirdi.

Belusov, Kiev'in, Rusya'nın çatışmayı çözmeye hazır olduğunu görmezden geldiğini sözlerine ekledi.