Zelenski'den "Ukrayna hava savunma sisteminin güçlendirilmesi" çağrısı

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya'nın dün gece Ukrayna limanlarına düzenlediği saldırıyı değerlendirdi.



Gün boyunca Rusların Odessa’ya, bölgedeki yerleşim yerlerine, Çornomorsk’a ve limanlara saldırılar düzenlediğini belirten Zelenskiy, “Bu belki Rusya’nın tam ölçekli savaş başlatmasından bu yana Odessa’ya zarar vermek için yaptığı en büyük girişimdi." yorumunda bulundu.



Zelenskiy, Ukrayna hava savunma sisteminin güçlendirilmesi çağrısında bulunarak “Buna benzer her saldırı sonrasında ortaklarımıza Ukrayna’nın hava kalkanının güçlendirilmesi gerektiğine ilişkin çağrıda bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı.



Rusların dün gece düzenlediği saldırının hedefinin sadece Ukrayna ve insanlarının hayatı olmadığını kanıtladığını belirten Zelenskiy, “Bugün saldırıya uğrayan limanlarda bir milyon tona yakın gıda bulunuyordu. Bu miktar Afrika ve Asya ülkelerine ulaştırılması gereken miktar. Dün gece Rus teröründen en çok zarar gören liman terminalinde Çin’e gönderilmesi gereken 60 bin ton tarım ürünü depolanıyordu.” ifadelerine yer verdi.



Zelenskiy, herkesin Rus saldırılarından etkilendiğini, dünyadaki herkesin Rusya’yı adalete teslim etmek için uğraşması gerektiğini belirtti.