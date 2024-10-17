Zelenski'den yeni iddia: "Kuzey Kore askerleri Ukrayna'da"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna istihbaratının bazı Kuzey Koreli subayların Rusya tarafından işgal edilen Ukrayna topraklarında konuşlandırıldığına dair bilgiye sahip olduğunu söyledi.



Zelenski, ayrıca Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere toplam 10 bin asker göndermeye hazırlandığını söyledi.

KUZEY KORE, UKRAYNA'YA ASKER GÖNDERDİ Mİ?



Geçtiğimiz haftalarda Interfax-Ukrayna ve KyivPost adlı haber kaynakları, Ukrayna istihbaratına dayandırdıkları haberlerde, 3 Ekim'de Rus işgalindeki Donbas'ta Kuzey Kore ordusu mensubu altı askerin öldürüldüğünü, üçünün de yaralandığını ileri sürmüştü.



Kaynaklara göre Kuzey Koreli askerler söz konusu bölgede Rus ordusundan askerlerle "deneyim paylaşımı" için bulunuyordu.



8 Ekim'de Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, Kuzey Kore'nin Rusya'ya yardım etmek üzere Ukrayna'ya "yüksek ihtimalle" asker göndermiş olabileceğini iddia etmişti.