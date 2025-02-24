Zelenski'den yıldönümü mesajı: "Üç yıllık direniş, üç yıllık kahramanlık"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşın üçüncü yılı geride kalırken bir açıklama yaptı.



Zelenski, Rusya'nın 2022 işgalinin yıldönümünde üç yıllık “direniş” ve “kahramanlığı” selamladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zelenski “Üç yıllık direniş. Üç yıllık minnettarlık. Ukraynalıların üç yıllık mutlak kahramanlığı. Ukrayna ile gurur duyuyorum!” diye yazdı.

Zelenski, Ukraynalıların savaş sırasında cephede ve günlük faaliyetlerdeki halini gösteren bir video da paylaşarak, “Onu koruyan ve yardım eden herkese teşekkür ederim” diye ekledi.