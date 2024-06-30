Zelenski'den Volnyansk saldırısı sonrası açıklama: Hava savunma sistemlerinin sayısı artmalı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya’nın Volnyansk kasabasında düzenlediği saldırı sonrası Ukrayna’nın modern hava savunma sistemlerine ihtiyacını yineledi.

Zelenski'den Volnyansk saldırısı sonrası açıklama: Hava savunma sistemlerinin sayısı artmalı

Devlet Başkanı Zelenski, yaptığı açıklamada, aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 7 kişinin Zaporijya bölgesinde Rus füze saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Sevdiklerini kaybeden herkese başsağlığı dilediğni belirten Zelenski "Şu an itibariyle 3’ü çocuk olmak üzere yaralılar olduğunu biliyoruz. Tüm servisler sahada ve mümkün olduğunca yardımcı olacaklar. Ne yazık ki kayıpların sayısı artabilir. Şehirlerimiz ve toplumlarımız bu tür Rus saldırılarından her gün zarar görüyor" ifadelerini kullandı. 

"BULUNDUKLARI YERDE YOK EDİLMELİLER"

Bu saldırıların üstesinden gelmenin yolları olduğunu söyleyen Ukrayna Devlet Başakanı teröristlerin bulundukları yerde yok edilmesi gerektiğini vurguladı. Öte yandan Rus füze rampalarını imha ederek ve Ukrayna'daki modern hava savunma sistemlerinin sayısını arttırarak üstesinden gelinebileceğini ifade etti. 

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