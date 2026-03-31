Zelenski'nin danışmanı Podolyak NTV'ye konuştu. "İran Rus taktiklerini kullanıyor"

İran’ın Körfez ülkelerine yönelik hava saldırılarında kullandığı tekniğin, Rusya’nın dört yıldır hava saldırılarında kullandığı tekniğin aynısı olduğunu söyleyen Podolyak, “Körfez ülkelerinin hava savunma sistemlerinin daha yetkin hale getirilmesi gerekiyor ve Ukrayna, bu ülkelere, hazır çözümlerle gitti. Bu ülkelerle, ortak yatırımı, ortak üretimi ve tecrübe aktarımını da içeren anlaşmalar yapıldı.” diye konuştu.

Barış konusunda Ukrayna’nın tutumunda bir değişiklik olmadığını belirten Podolyak, “Biz, prensip olarak, savaşın sona ermesini istiyoruz, Fakat Rusya’ya tavizler vermeden. Biz, Rusya’yla dört yıl boyunca, ona bir şeyler vermek için savaşmadık.” dedi.

“Rusya'yı savaşı son erdirmeye zorlamak lazım” diyen Podolyak, “Rusya yönetimi, eğer bu savaştan bir sonuç elde etmeden savaşı sona erdirecek olursa, hem ülke içinde, hem de ülke dışında prestij kaybeder. Biz, bunu anlıyoruz. Bu nedenle, Rusya’yı, savaşı sona erdirmeye zorlamak lazım. Rusya’nın global ölçekte bozguna uğraması gerekiyor. Rusya’yı müzakerelere oturtmak için, zorlamak gerekiyor.” ifadelerini kullandı.



KARADENİZ'DEKİ GEMİLERE SALDIRILAR

Karadeniz'deki gemilere saldırıların savaşla ve Rusya’nın tavrıyla bağlantılı olduğunu söyleyen Podolyak, “Ukrayna, Karadeniz havzasının silahtan arınmasını arzuluyor. Eğer Türk ortaklarımızdan bu konuları görüşme isteği gelirse, biz daima görüşmeye hazırız. Karadeniz Havzası’nda istikrarsızlığın olmasını isteyen, sadece Rusya’dır. Ukrayna, Karadeniz’in silahtan arınması konusunda önemli aşama kaydetti. Deniz dronlarını kullanarak, Rusya’nın Karadeniz Filosu’nu uzaklaştırmayı, Rus gemilerini Novorrosisk Üssü’ne sıkıştırmayı başardı. Şimdi ortada tamamen başka bir görünüm var. Şayet bazı olaylar meydana gelirse, Ukrayna, bu olayları Türkiye de dahil olmak üzere, ele alıp tartışmaya hazırdır, böyle olaylar Ukrayna’nın kusuru nedeniyle meydana gelmese bile, biz, böyle olayları ele almaya hazırız.” dedi.