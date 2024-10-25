Zelenski'nin kızdıran tişörtü: "Rusya'yı tekrar küçük yap"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, akşam saatlerinde Telegram'da düzenlediği video konferansa sıra dışı bir tişörtle katıldı.



Siyah tişörtün üzerinde kırmızı ve beyaz renkte küçük harflerle "Rusya'yı tekrar küçük yap" yazıyordu. ABD seçimlerinin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın sloganına gönderme yapan tişört, Kremlin'i kızdırdı.



Zelenski 23 Ekim tarihli video mesajında bu tişörtü giyerken, ABD'nin Ukrayna'ya yeni desteklerinden söz ederek "Amerika Birleşik Devletleri'ne ve bütün G7 ülkelerine desteklerinden dolayı müteşekkirim" dedi.



Bu tişört, Ukrayna'nın geçen ay Rus toprağı Kursk'a düzenlediği ve Kiev güçlerinin yaklaşık 500 mil karelik alanı elinde tuttuğunu söylediği harekata bir gönderme olabilir.



RUSYA'DAN YANIT GECİKMEDİ



Zelenski'nin mesajına Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan hızlı bir yanıt geldi.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ne kadar küçük? Sovyetler Birliği kadar mı? Rus İmparatorluğu kadar mı?" diye sordu.

GİYİMİYLE DİKKAT ÇEKİYOR



Zelenski, dünya liderlerinin giydiği resmi takım elbise yerine koyu yeşil tişört ve kazak giymesiyle tanınıyor.



Zelenskiy'nin giyiminde "MAGA" (Make America Great Again) hareketine gönderme yapması ise yeni bir gelişme.