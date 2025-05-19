Zelenski'nin mektubu: Trump'a ne yazdı?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'a bir mektup göndererek savunma sanayi ve ticaret alanında işbirliğine yönelik yeni önerilerde bulundu.

Ukrayna basınındaki haberlere göre Zelenski bugün Roma'da ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. Mektupla ilgili bilgiler bu toplantıya ilişkin raporda yayınlandı.

Görüşmede, Ukrayna-ABD ekonomik ortaklık anlaşmasının uygulanmasına özel önem verildiği belirtildi.

Daha önce Zelenski, Vance ve Rubio ile çeşitli konuları ele aldı. Bunlar arasında Ukrayna ve Rusya arasında İstanbul'da yapılan müzakereler, Rusya'ya yönelik yaptırımlar, savunma işbirliği ve Moskova'ya yönelik ortak baskı konuları yer aldı.

Zelenski, "Savaşı durdurmaya istekli olana kadar Rusya'ya baskı yapılması gerekiyor. Ve tabii ki adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için atacağımız ortak adımları konuştuk" dedi.

MİNERAL ANLAŞMASI

Ukrayna ve ABD, Mayıs ayının başında mineral anlaşması olarak da bilinen bir ekonomik işbirliği anlaşması imzalamıştı. İmza töreni Washington'da gerçekleşmişti.

