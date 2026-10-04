Zelenski'nin "Rafineri saldırılarını artıracağız" çıkışına Rusya'dan yanıt geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski , Ukrayna istihbaratının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kış öncesinde çok daha geniş bir hedef yelpazesine saldırılmasına izin veren ''yeni bir doktrin'' benimsediğini gösteren belgelere ulaştığını öne sürdü.

Zelenski, yeni stratejinin altyapı, lojistik hatları, yollar, okullar ve hastaneleri kapsadığını savunarak Moskova’nın amacının Kiev ve diğer büyük kentlerde yaşayanları bölgeden ayrılmaya zorlamak olduğunu söyledi.

Rusya ise sivilleri kasıtlı olarak hedef aldığı suçlamasını reddediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, son saldırıların Ukrayna’nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarına karşılık olduğunu belirterek operasyonların süreceğini açıkladı.

''ENERJİMİZE SALDIRIYORLARSA BİZ DE ENERJİLERİNE KARŞILIK VERECEĞİZ''

Zelenski, Moskova’nın taktik değişikliğine Ukrayna’nın da yanıt vereceğini belirterek petrol rafinerilerini öncelikli hedefler arasında gösterdi.

Rus enerji tesislerinin savaşın finansmanında önemli rol oynadığını söyleyen Zelenski, Ukrayna’nın buna karşın sivil hedeflere gelişigüzel saldırmayacağını vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump ise geçen ay Ukrayna’dan Rus petrol tesislerine yönelik saldırıları azaltmasını istemiş, bu saldırıların küresel dizel fiyatlarını yükselttiğini söylemişti.

DONBAS’TA ‘VIVALDI’ OPERASYONU

Zelenski ayrıca ‘Vivaldi’ kod adlı karşı taarruzun Donbas’ta yaklaşık 140 kilometrekarelik alanın geri alınmasını sağladığını ve operasyonun sürdüğünü söyledi. Rusya ise herhangi bir barış anlaşmasının koşullarından biri olarak Donbas’ın tamamının kendi kontrolüne geçmesini istiyor.

Zelenski, Moskova’dan barış görüşmelerine veya enerji altyapısına yönelik karşılıklı saldırıların durdurulmasına hazır olduğuna ilişkin herhangi bir işaret almadıklarını da söyledi.

YENİ RUS İHA’LARINA KARŞI F-16'LAR DEVREDE

Ukrayna yönetimine göre Rusya son dönemde daha hızlı, jet motorlu Şahid insansız hava araçlarını yoğun biçimde kullanmaya başladı. Zelenski, Ukrayna’nın bu İHA’ların yaklaşık yüzde 60’ını F-16 ve MiG savaş uçaklarıyla düşürdüğünü ancak uçaklarda kullanılan 20 milimetrelik mühimmat stoklarının azaldığını belirtti.

Kiev yönetimi elektronik harp sistemlerini güçlendirmeye ve yeni önleyici İHA'lar geliştirmeye çalışıyor. Zelenski, geliştirilen beş yeni önleyici İHA modelinden ikisinin testlerde yaklaşık yüzde 30 başarı oranına ulaştığını söyledi.