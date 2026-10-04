Zelenski'nin "Rafineri saldırılarını artıracağız" çıkışına Rusya'dan yanıt geldi
04.10.2026 10:35
Son Güncelleme: 04.10.2026 14:42
Zelenski, Ukrayna’nın sivil hedeflere gelişigüzel saldırmayacağını vurguladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın yeni stratejisine karşı Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıları artırarak karşılık vereceklerini söylerken, Rusya da aynı sertlikte yanıt verdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna istihbaratının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kış öncesinde çok daha geniş bir hedef yelpazesine saldırılmasına izin veren ''yeni bir doktrin'' benimsediğini gösteren belgelere ulaştığını öne sürdü.
Zelenski, yeni stratejinin altyapı, lojistik hatları, yollar, okullar ve hastaneleri kapsadığını savunarak Moskova’nın amacının Kiev ve diğer büyük kentlerde yaşayanları bölgeden ayrılmaya zorlamak olduğunu söyledi.
Rusya ise sivilleri kasıtlı olarak hedef aldığı suçlamasını reddediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, son saldırıların Ukrayna’nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarına karşılık olduğunu belirterek operasyonların süreceğini açıkladı.
''ENERJİMİZE SALDIRIYORLARSA BİZ DE ENERJİLERİNE KARŞILIK VERECEĞİZ''
Zelenski, Moskova’nın taktik değişikliğine Ukrayna’nın da yanıt vereceğini belirterek petrol rafinerilerini öncelikli hedefler arasında gösterdi.
Rus enerji tesislerinin savaşın finansmanında önemli rol oynadığını söyleyen Zelenski, Ukrayna’nın buna karşın sivil hedeflere gelişigüzel saldırmayacağını vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump ise geçen ay Ukrayna’dan Rus petrol tesislerine yönelik saldırıları azaltmasını istemiş, bu saldırıların küresel dizel fiyatlarını yükselttiğini söylemişti.
DONBAS’TA ‘VIVALDI’ OPERASYONU
Zelenski ayrıca ‘Vivaldi’ kod adlı karşı taarruzun Donbas’ta yaklaşık 140 kilometrekarelik alanın geri alınmasını sağladığını ve operasyonun sürdüğünü söyledi. Rusya ise herhangi bir barış anlaşmasının koşullarından biri olarak Donbas’ın tamamının kendi kontrolüne geçmesini istiyor.
Zelenski, Moskova’dan barış görüşmelerine veya enerji altyapısına yönelik karşılıklı saldırıların durdurulmasına hazır olduğuna ilişkin herhangi bir işaret almadıklarını da söyledi.
YENİ RUS İHA’LARINA KARŞI F-16'LAR DEVREDE
Ukrayna yönetimine göre Rusya son dönemde daha hızlı, jet motorlu Şahid insansız hava araçlarını yoğun biçimde kullanmaya başladı. Zelenski, Ukrayna’nın bu İHA’ların yaklaşık yüzde 60’ını F-16 ve MiG savaş uçaklarıyla düşürdüğünü ancak uçaklarda kullanılan 20 milimetrelik mühimmat stoklarının azaldığını belirtti.
Kiev yönetimi elektronik harp sistemlerini güçlendirmeye ve yeni önleyici İHA'lar geliştirmeye çalışıyor. Zelenski, geliştirilen beş yeni önleyici İHA modelinden ikisinin testlerde yaklaşık yüzde 30 başarı oranına ulaştığını söyledi.
Merz, özel trenle Kiev'e geldi.
ALMANYA BAŞBAKANI MERZ UKRAYNA'DA
Diğer yandan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya’nın saldırıları altındaki Ukrayna’ya dayanışma ziyaretinde bulunmak üzere bugün başkent Kiev’e geldi.
Özel trenle Kiev'e gelen Friedrich Merz'e Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche ile savunma ve enerji sektörlerinden 10 iş insanı eşlik etti.
Merz, Kiev'de yaptığı açıklamada, "Rusya durdurulmazsa, savaş makinesi er ya da geç bize yönelecektir." ifadesini kullandı.
Ukrayna’nın gelecek haftalarda Almanya’nın tüm desteğine ihtiyacı olduğunu belirten Merz, yaklaşan kış öncesinde ülkenin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.
RUSYA'DAN ZELENSKİ'YE YANIT: SALDIRILARIMIZI YOĞUNLAŞTIRACAĞIZ
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıların artırılacağı yönündeki açıklamasına karşılık Kiev ve Ukrayna'nın diğer bölgelerindeki askeri ve askeri sanayi tesisleri ile bunlarla bağlantılı altyapıya yönelik saldırıların yoğunlaştırılacağını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Zelenski'nin, Rusya'nın Ukrayna'daki insansız hava aracı (İHA) ve füze üretim tesisleri ile Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan altyapıya yönelik saldırılarına karşılık, Rus petrol rafinerilerine saldırıların yoğunlaştırılacağı açıklaması hatırlatıldı.
Rusya'nın Kiev ve Ukrayna'nın diğer bölgelerine yönelik yoğun saldırılarının Ukrayna tarafının eylemlerine karşılık gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, Kiev’in Rusya'daki Devlet Duması seçimlerini saldırılarla engellemeye çalıştığı anımsatıldı.
Açıklamada, seçim komisyonlarına füze ve İHA'larla düzenlenen saldırılarda, 6 sivilin hayatını kaybettiği, 19-20 Eylül'de 1600'den fazla İHA ile Moskova'daki sivil tesislere saldırı girişiminde bulunulduğu ve haziranda St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nun İHA saldırılarıyla engellenmeye çalışıldığı belirtildi.
Ukrayna'nın geçen gece Belgorod'daki yerleşim bölgelerine de "terör niteliğinde" saldırı düzenlediği bilgisi paylaşılan açıklamada, saldırıda ölen ve yaralanan sivillerin bulunduğu, apartmanlar, müstakil evler ve araçların zarar gördüğü kaydedildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Zelenski'nin bugünkü açıklamasının ardından Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Kiev ve Ukrayna'nın diğer bölgelerindeki askeri ve askeri sanayi tesisleri ile bunlarla bağlantılı altyapıya yönelik saldırıları artırılacaktır. Ukrayna halkının bunun için yalnızca Kiev rejiminin başındaki kişiyi suçlaması gerekir. Bunun tüm kişisel ve siyasi sorumluluğunu taşıyan kişi Zelenski'dir.”