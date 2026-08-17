Zelenski'nin teklifi: "ABD füzelerini bize versin"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Zelenski, "ABD, elindeki Patriot füzelerin yüzde 10'nunu bize verirse Rus füzelerinin tamamını yok edebiliriz." dedi.

Ukrayna lideri, Amerikan CNN kanalına verdiği demeçte, Rusya'nın tüm balistik füze saldırılarını durdurabilmek için ABD'nin ellindeki Patriotların yüzde 10'una ihtiyaç duyduklarını belirtti. Yüzde 5'ininse bu kışı geçirmeye yeteceğini vurguladı.

RUS FÜZELERİ ARTIYOR, UKRAYNA İSE SIKINTIDA

Geçen yıla göre ellerindeki önleyici füzelerin iki buçuk kat daha az olduğunu belirtti. Rusya'nın ellindeki balistik füzelerinse her ay için iki buçuk kat arttığını vurguladı.

Volodomir Zelenski, Patriot füzeleri alabilmek için yürüttüğü diplomatik çabalara da değindi.

Zelenski, "Aylar geçti, milyonlarca telefon görüşmesi yaptım… Füzeler karşılığında bir şeyler takas etmeye çalışıyorum… Kimseyle paylaşamayacağım işler yapıyorum. Bu, yaptıklarımın yasa dışı olduğu anlamına gelmiyor; ancak bunlar hakkında konuşamam.” dedi.

ZELENSKİ ARTIK TRUMP'A GÜVENMİYOR

Zelenski, ABD Başkan Donald Trump'ın Ukrayna'nın kendi Patriot önleme füzelerini üretmesine izin vereceği yönündeki açıklamalarına şüpheyle yaklaştığını da gizlemedi.

Trump, NATO'nun Ankara Zirvesi sırasında Ukrayna'ya Patriot füzelerini bizzat üretmeleri için lisans izni vereceğini söylemiş, ancak birkaç gün sonra bu fikirden emin olmadığını belirtmişti.

Dünya genelinde İran savaşı nedeniyle füze savunma sistemlerinin tedariğinde sıkıntılar çekiliyor.