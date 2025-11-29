Zelenski'nin üst düzey yardımcısı istifa etti

Ukrayna’nın yolsuzlukla mücadele kurumları, Cuma sabahı Yermak’ın evinde arama yaptı.

Yermak, soruşturma makamlarıyla tam işbirliği içinde olduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna’da son haftalarda üst düzey yetkililere yönelik yolsuzluk soruşturmaları yoğunlaşmıştı. Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzluk Savcılığı (SAPO), 28 Kasım’da Yermak’ın ofisi ve ikametgahında aramalar gerçekleştirmişti.

Avrupa Birliği, bu soruşturmaların Ukrayna’nın yolsuzlukla mücadele kurumlarının bağımsız şekilde çalıştığını gösterdiğini belirtmişti. Polonya ise soruşturmaların devam eden barış görüşmelerini zorlaştırdığı yönünde eleştirilerde bulunmuştu.