Zelenski'nin "zafer planı" Ukrayna parlamentosuna sunuldu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, geçen haftalardaki ziyaretlerinde Batılı müttefikleriyle görüştükten sonra beklenen "Zafer Planını" Ukrayna parlamentosuna sundu.



Zelenski, "zafer planının" şimdi uygulanması durumunda Rusya'yla olan savaşın en geç gelecek yıl sonlandırmanın mümkün olabileceğini belirtti.



Planı parlamentoya sunan Zelenski, savaşı sonlandırmak için ülkenin pozisyonununu güçlendirmeyi hedefleyen plan dâhilinde acilen eyleme geçilmesi ve Ukrayna'nın müttefiklerinin birlik içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

ÜÇ GİZLİ MADDE VAR



Zelenski, planın beş maddeden oluştuğunu aktararak plan kapsamında üç gizli maddenin de olduğunu açıkladı.



Plana göre atılması gereken ilk iki adım Ukrayna'nın derhal NATO üyeliğine davet edilmesi ve Ukrayna'nın askeri kabiliyetlerinin geliştirilmesi.

Zelenski, Ukrayna'nın Rusya'nın Kursk bölgesinde yürüttüğü sınır ötesi askeri operasyonun da devam edeceğini açıkladı.



Savaş sonrası döneme de değinen Zelenski, savaşın sona ermesiyle birlikte Ukraynalı askerlerin Avrupa'daki ABD'li askeri birliklerin yerine geçebileceğini belirtti.



RUSYA'NIN TEPKİSİ



Zelenski'nin konuşmasının ardından değerlendirmede bulunan Rusya, detaylı bir açıklama yapmak için erken olduğunu fakat Ukrayna'nın "gerçeklerle yüzleşmesi" gerektiğini belirtti.



Rusya, Ukrayna'nın NATO üyeliğine kati surette karşı çıkıyor.



Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Zelenski'nin açıklamaları ile ABD'nin kurduğu planın birebir örtüştüğünü ve ABD'nin Ukrayna'yı "son Ukraynalı'ya dek" Rusya'ya karşı kullandığını iddia etti.



Ukrayna'ya milyarlarca dolarlık silah yardımı yapan ABD, Rusya'yla nasıl mücadele edeceği kararının Ukrayna yönetiminde olduğunu söylemişti.

