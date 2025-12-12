Zelenski'nin ziyareti için üç ülkeden "drone kalkanı"

Fransız Jandarması, Portekiz polisi ve PSNI’dan gelen uzmanlar, İrlanda’nın Acil Müdahale Birimi (ERU) ile birlikte çalışarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin geçen hafta Dublin’e yaptığı ziyaret sırasında binaların çatılarına konuşlandırıldı. Bu ekipler, şüpheli insansız hava araçlarını kontrol altına alabilen ileri teknoloji drone engelleme cihazlarını kullandı. Bu sistemlerin İrlanda polisinin envanterinde bulunmadığı, yabancı ekiplerin kendi ekipmanlarını getirdiği belirtildi.

ERU’nun sınırlı sayıda elde taşınabilir karşı-drone cihazı olduğu, ancak yabancı ekiplerin çok daha geniş menzilli ve gelişmiş sistemler sağladığı ifade edildi. Yetkililer ayrıca, ERU personelinin son dönemde yurt dışında bu teknoloji üzerine eğitim aldığını doğruladı.

Yabancı güvenlik güçlerinin Dublin’de görevlendirilmesi, İrlanda’nın gelecek yıl üstleneceği AB Dönem Başkanlığı sırasında benzer desteklerin gündeme gelebileceğine işaret ediyor. Avrupa genelinde, İrlanda’nın büyük ziyaret heyetlerini koruma kapasitesine yönelik kaygıların arttığı aktarılıyor.

ASKERİ DRONE ALARMI VERİLMİŞTİ

Zelenski’nin gelişinin hemen ardından, dört tanımlanamayan askeri tip drone’un Dublin Havalimanı açıklarında oluşturulan uçuş yasağını ihlal ederek devlet başkanının uçağının rotasına doğru ilerlediği ortaya çıkmıştı. Avrupa Konseyi Başkanı António Costa, bu olayı “Rusya’nın yürüttüğü hibrit saldırıların bir örneği” olarak nitelendirdi.

İrlanda Adalet Bakanı Jim O’Callaghan ise ülkenin AB başkanlığı öncesi karşı-drone kapasitesini artırmak için ek bütçe ayrılacağını açıkladı.

Yetkililer ise, konuya ilişkin ayrıntı vermekten kaçınırken, uluslararası güvenlik ortaklarıyla düzenli olarak çalıştıklarını belirtti.