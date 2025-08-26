Zelenski: "Putin ile görüşmeye Türkiye ev sahipliği yapabilir"

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Türkiye, Körfez ülkeleri veya Avrupa ülkelerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmelere ev sahipliği yapabileceğini açıkladı.

"TEMASLARIMIZ OLACAK"

Zelenski, yayınladığı video mesajında, “Bu hafta Türkiye, Körfez ülkeleri ve Ruslarla görüşmelere ev sahipliği yapabilecek Avrupa ülkeleriyle temaslarımız olacak. Biz de savaşı sona erdirmek için her şeyi en üst düzeyde hazırlayacağız” ifadelerini kullandı.

Zelenski, Putin ile görüşme çağrısı yapmıştı; ancak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, böyle bir toplantı için henüz bir gündemin hazırlanmadığını belirtmişti.



Öte yandan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Ofisi Başkanı Andriy Yermak’ın da ülkenin savunma bakanı ile görüşmek üzere Katar'a gittiği öğrenildi.