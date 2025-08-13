Zelenski rest çekti: Topraklarımızdan vazgeçmeyiz

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in cuma günü gerçekleşeceği kritik zirvesine ilişkin açıklama geldi.



"Görüşme Alaska'nın Anchorage şehrinde baş başa olacak." diyen Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD olarak zirveden umutlu olduklarını söyledi.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin görüşmede olmayacağını ifade eden sözcü, Trump'ın daha sonra onunla görüşebileceğini ifade etti.



Leavitt ayrıca ABD Başkanı'nın Alaska'daki görüşme sonrası belki gelecekte Rusya'yı ziyaret edebileceğini sözlerine ekledi.



LAVROV-RUBİO GÖRÜŞMESİ



Ukrayna zirvesi öncesi diplomasi trafiği de sürüyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Alaska'da gerçekleşecek zirveye dair hazrılıklar ele alındı.

Her iki taraf da zirvenin başarıyla gerçekleştirilmesi konusunda kararlı olduğunu vurguladı.



ZELENSKİ "TOPRAK" İDDİALARIIN YALANLADI



Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den savaşın gidişatına dair açıklamalar geldi.

Zelenski, Ukrayna ordusunun ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinden çekilemeyeceğini söyledi.



Rus ordusunun Donbas üzerinden yeni saldırılar planladığını ifade eden Zelenski, İngiliz basınında yer alan, ateşkes için toprak vermeyi kabul edebileceğine dair çıkan haberleri de yalanladı. "Ülkemden vazgeçemem çünkü buna hakkım yok." dedi.

