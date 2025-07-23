Zelenski: Rusya'dan geri dönen asker sayısı bini aştı

Ukrayna, Çarşamba günü Rusya'dan yeni bir grup savaş esirini ülkeye geri getirdiğini duyurdu. Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bu dönüşle birlikte Türkiye'de yapılan görüşmeler sonucunda anlaşılan şekilde geri dönen asker sayısının bini aştığını belirtti.



Zelenskiy, Telegram mesajlaşma uygulamasında yaptığı paylaşımda, dönen askerlerin hasta ya da ağır yaralı olduklarını ifade etti.



"Bugün geri dönen askerler, Ukrayna'yı cephe hattının farklı bölgelerinde savunmuştu" diyen Zelenskiy, "Önemli bir kısmı üç yıldan fazla süre esir olarak tutuldu. Hepsi şu anda gerekli desteği ve tıbbi yardımı alıyor" ifadelerini kullandı.