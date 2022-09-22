Zelenski BM'ye seslendi: Rusya'nın veto hakkı alınsın

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ABD’nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu’na video mesaj yoluyla hitap etti.

Ukrayna'nın İzyum kentinde ortaya çıkan toplu mezardan da bahseden Zelenski, Rusya'nın uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiğini belirterek, "Rusya'nın Ukrayna'ya, halkımıza karşı suç işledi. Bu nedenle devletimiz, Rusya'nın işlediği suçların adil bir şekilde cezalandırılmasını talep ediyor. Rusya'nın, BM'deki veto hakkı elinden alınmalı" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilan ettiği kısmi seferberliğe de değinen Zelenski, tüm dünyanın barış isterken Putin'in istemediğini söyleyerek, "Ukrayna barış istiyor, Avrupa barış istiyor, dünya barış istiyor. Sadece Vladimir Putin savaş istiyor" dedi.

Konuşmasında batılı ülkelere de çağrıda bulunarak Rusya'ya karşı yaptırımların arttırılmasını talep eden Zelenski, "Ukrayna'da barışı sağlamanın yolu saldırgana karşı uygulanan yaptırımlardır" ifadelerini kullandı.

“SAVAŞTAN KAÇINMAK İÇİN 88 GÖRÜŞME YAPILDI”

Rusya'yı “terörist bir devlet” olarak nitelendiren ve ülkesinde işlenen suçlara karşı özel bir mahkeme kurulması gerektiğini de savunan Zelenski, Rusya ile savaşmamak için müzakerelerde yoğun çaba sarf ettiklerini söyleyerek, "Bu savaşı kışkırtan biz değildik. Savaştan kaçınmak için 88 görüşme yapıldı. Ancak Rusya bu saldırı suçunu durdurmak yerine onu büyük bir işgale dönüştürdü" ifadelerini kullandı. Zelenski, hitabının ardından ise Genel Kurul’da ayakta alkışlandı.

ZELENSKİY’DEN BARIŞ İÇİN 5 MADDE

Rusya ile barış için 5 maddde açıklayan Zelenski, "Formülümüzün beş maddesi, saldırganlığın cezalandırılması, yaşamın korunması, güvenliğin ve toprak bütünlüğünün restorasyonu, güvenlik garantileri ve kendimizi savunma kararlılığı. Bu zaten Rusya tarafından iyi bilinen suç ve ceza formülüdür" dedi.

“Bu formülde eksik olan tek şey tarafsızlık” ifadelerini kullanana Zelenski, "İnsani değerler ve barış saldırı altındayken tarafsızlıktan bahsedenler başka bir anlama geliyor. Kayıtsızlıktan bahsediyorlar. Savaş koşullarını oluşturan da budur. Barış koşullarını oluşturmak için düzeltilmesi gereken şey bu" dedi.

﻿ZELENSKİ’NİN KONUŞMASI ENGELLENMEYE ÇALIŞILMIŞTI

Geçtiğimiz Cuma günü BM Genel Kurulu’nda Zelenski’nin video mesaj yoluyla yapacağı hitap BM Genel Kurulu’nun tüm liderlerin şahsen konuşmasını zorunlu kılması nedeniyle oylanmış, Zelenski’nin hitabı 101’e karşı 7 oyla onaylanmıştı. Rusya, Suriye, Kuzey Kore, Belarus, Küba, Eritre ve Nikaragua Zelenski’nin hitabını engellemek için oy kullanırken, Çin dahil 19 ülke çekimser kalmıştı.