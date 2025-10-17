Zelenski ek hava savunma sistemleri için Washington'da

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski; ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya lideri Vladimir Putin'le görüştüğü ve iki hafta içinde Budapeşte'de görüşeceğini duyurduğu gün ABD'nin başkenti Washington'a gitti.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Washington'a ulaştığını ifade etti.

Uçaktan indiği ve kendisini karşılayan heyetle tokalaştığı anlara dair görüntüleri de paylaşan Ukrayna lideri, "Savunma şirketlerinin temsilcileriyle yani savunmamızı kesinlikle güçlendirebilecek etkili silahların üreticileriyle görüşüyorum." dedi.

"PUTİN TOMAHAWKLARI DUYUNCA..."

Temaslarında, özellikle, ek hava savunma sistemi tedarikleri hakkında görüşmeler yapacağını vurgulayan Zelenskiy, "Ayrıca, Amerikan enerji şirketlerinin temsilcileriyle de görüşeceğim. Rusya, enerji sektörümüze karşı teröre yatırım yapıp, günlük saldırılar düzenlerken, biz de Ukrayna'nın dayanıklılığını sağlamak için çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı. Zelenksiy, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini belirtti.

Ortadoğu'daki ateşkes sürecinin Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesine yardımcı olacağını umduğunu ifade eden Zelenksiy, Putin'in, Trump'la yeniden görüşmeyi kabul etmesine atıf yaptı ve "Moskova'nın Tomahawk füzeleri hakkında bir şeyler duyar duymaz diyaloğu yeniden başlatmak için acele ettiğini şimdiden görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.