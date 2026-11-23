Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşılık vermeyi sürdürdüklerini ifade etti.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ve güvenlik güçlerince, Libya açıklarında Rus korveti Merkuriy'e saldırı düzenlendiğini aktaran Zelenskiy, geminin battığını belirtti.

Zelenskiy mesajında, "Korvetle birlikte 'Ka-27' savaş helikopteri de imha edildi." ifadesini kullandı.



“KURU YÜK GEMİSİ SİLAH TAŞIYORDU” İDDİASI

Libya açıklarında Rus kuru yük gemisi MV ANGARA'ya yönelik de saldırı gerçekleştirildiğini kaydeden Zelenskiy, toplam 7 Ukrayna yapımı insansız deniz aracının kullanıldığını aktardı.

Söz konusu kuru yük gemisinin Rusya tarafından silah taşımak için kullanıldığını savunan Zelenskiy, saldırıların yer aldığını belirttiği görüntüleri de paylaştı.



Zelenskiy'nin açıklamasına kadar geçen sürede saldırıların sorumluluğunu üstlenen olmasa da, arkasında Ukrayna'nın olduğu iddia ediliyordu .