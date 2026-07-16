Zelenskiy, popüler bakanı görevden aldı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, orduda yolsuzlukla mücadele eden ve batılı müttefiklerin desteğini kazanan Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov'u görevden aldı.

Fedorov'un görevden alınması, Başbakan Yulia Svyrydenko'nun istifasının ardından hükümetin düşmesiyle başlayan geniş kapsamlı kabine revizyonunun bir parçası olarak gerçekleşti.

Ukrayna Parlamentosu Verkhovna Rada, dün Başbakan Yulia Svyrydenko'nun istifasını 258 oyla kabul etti.

Ukrayna yasaları gereği başbakanın istifasıyla kabinenin tamamı düşmüş oldu. Zelenskiy, çarşamba günü boşalan başbakanlık koltuğuna devlet doğalgaz şirketi Naftogaz'ın Üst Yöneticisi Serhiy Koretskiy'i aday gösterdi.

Parlamento Başkanı Ruslan Stefanchuk, adaylık başvurusunun meclise ulaştığını ve yakın zamanda görüşüleceğini açıkladı.

Ocak ayında göreve gelen ve altı ay görevde kalan 35 yaşındaki Fedorov, çarşamba gecesi sosyal medyada veda mesajı yayımladı.

Fedorov mesajında, insansız hava araçları (İHA) üretiminin artırılması, askeri tedarik ihalelerinin şeffaflaştırılması ve Elon Musk’ın Starlink uydu internet hizmetinin Rus güçlerine kapatılması dahil 22 başarıyı sıraladı.

Fedorov'un askeri tedarik sisteminde yaptığı reformların kurum içindeki bazı çevreleri rahatsız ettiği belirtiliyor. Savunma Bakanlığına İHA alımı için milyonlarca dolar bağış toplayan bakanlık danışmanı Serhiy Sternenko, Fedorov'un reformları nedeniyle yolsuzluk yapan grupların hedefi olduğunu kaydetti.

Sternenko, "Hangi finansman musluklarının kesildiğini hayal bile edemezsiniz" ifadesini kullanarak görevinden ayrıldığını duyurdu.

Zelenski'nin kendi partisinden Dışişleri Komisyonu Başkanı Oleksandr Merezhko, Fedorov'un uluslararası ortaklar nezdinde büyük saygı gördüğünü ve gidişinin reform umutlarını zedelediğini söyledi.

ORDU KOMUTASIYLA ANLAŞMAZLIK YAŞIYORDU

Cumhurbaşkanı Zelenskiy, ordu ile savunma bakanlığı arasında birlik sağlanması çağrısında bulunarak Fedorov ile Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Syrskiy arasındaki görüş ayrılıklarına işaret etti.

Zelenskiy, "Birlik bizim en büyük gücümüzdür. Savunma Bakanlığı ve ordumuzda ortak bir cephe sunmalıyız" dedi.

Milletvekilleri, Zelenskiy'nin boşalan savunma bakanlığı koltuğuna 2023 yılından bu yana İçişleri Bakanı olarak görev yapan Ihor Klymenko'yu önereceğini bildirdi.

Zelenskiy, oylama öncesinde iktidar partisi milletvekilleriyle bir araya gelerek yeni kabine yapılanmasını görüştü.

Görevden alınan eski Başbakan Svyrydenko'nun ise Ukrayna'nın Washington Büyükelçiliği görevine getirilebileceği belirtiliyor.