Zelenskiy'den AB'ye mesaj. ''Tam üyeliği hak ediyoruz''

Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in, Kiev’e tam üyelik öncesinde oy hakkı olmayan “ortak üye” statüsü verilmesini önerdiği belirtilmişti. Plan, Ukrayna ’nın uzun sürecek üyelik müzakereleri boyunca AB kurumlarında sınırlı temsil elde etmesini öngörüyor.

Ancak Zelenski, Ukrayna için yalnızca tam üyeliğin kabul edilebilir olduğunu vurguladı.

Zelenski günlük konuşmasında, “Ukrayna olmadan tam teşekküllü bir Avrupa projesi olamaz. Ukrayna’nın AB’deki varlığı da tam haklarla eksiksiz olmalı.” dedi.

Ukrayna’nın yalnızca kendi bağımsızlığı için değil, Avrupa’nın uzun yıllardır sürdürdüğü barış düzeni için de savaştığını savunan Zelenski, AB’ye üyelik müzakerelerini hızlandırma çağrısı yaptı.

Merz’in geçen ay AB liderleriyle gündeme getirdiği “ortak üyelik” planına göre Ukrayna, AB zirvelerine katılabilecek, Avrupa Komisyonu’nda temsilci bulundurabilecek ve AB bütçesinin bazı bölümlerinden yararlanabilecek. Ancak Kiev yönetimi tam oy hakkına sahip olmayacak.

Ukrayna, Rusya ’nın 2022’de başlattığı işgalden birkaç gün sonra AB üyeliği için başvurmuş, kısa süre sonra aday ülke statüsü almıştı. Katılım müzakereleri ise 2024’te başlamıştı.

Tarım politikalarından hukukun üstünlüğüne kadar çok sayıda başlığı içeren AB üyelik süreci genellikle yıllar sürüyor.

AB-Ukrayna görüşmeleri şimdiye kadar Macaristan’ın eski Başbakanı Viktor Orban’ın itirazları nedeniyle yavaş ilerledi. Ancak Orban’ın rakibi Peter Magyar karşısında iktidarı kaybetmesi, Kiev’in üyelik sürecinde ilerleme sağlayabileceği beklentilerini artırdı.

Öte yandan Ukrayna’daki yolsuzluk sorunları da AB’nin gündemindeki başlıklardan biri olmaya devam ediyor. Ukraynalı savcılar, son soruşturmalardan birinin Zelenski’nin çevresini kapsadığını açıkladı. Yolsuzlukla mücadele, AB’nin Kiev’den temel beklentileri arasında yer alıyor.