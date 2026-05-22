Zelenskiy'den ''diplomasi'' açıklaması. Rusya'dan ''terör'' suçlaması geldi

Ukrayna lideri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İngiltere Başbakanı Keir Starmer​​​​​​​, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la, Rusya -Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için barış diplomasisinin daha aktif hale getirilmesi hakkında görüştüğünü bildirdi.

Zelenskiy, söz konusu görüşmenin "E3-Ukrayna" formatında gerçekleştiğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Öncelikle, barış diplomasisini nasıl daha aktif hale getirebiliriz ve Avrupa'yı da buna nasıl dahil edebiliriz? Tüm müttefiklerimiz, Ukrayna'nın hem savaş alanında hem de uzun menzilli saldırı yapma yeteneklerimizde çok daha güçlü bir konumda olduğunun farkında. Bu önemli bir durum ve tam da bu tür bir baskı (Rusya'ya), doğru ve etkili diplomasiyi teşvik edebilir. Ulusal güvenlik danışmanlarımızın yakın gelecekte bir araya gelmesi konusunda anlaştık."

Zelenskiy, görüşmede ayrıca, bölgesel gelişmeleri ve Rusya'dan gelebilecek olası güvenlik tehditleri hakkında da konuştuklarını belirterek, "Amerikan tarafıyla iletişim konusunu da görüştük. Gerçek bir barışın sağlanması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadesini kullandı.

‘’590 KİLOMETRELİK ALANDA YENİDEN KONTROLÜ SAĞLADIK''

Ayrıca Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı günlük görüntülü mesajında da savaş kapsamında cephedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Uzun menzilli silahları kullanarak Rusya'daki hedeflere yönelik saldırıları sürdürdüklerini aktaran Zelenskiy, "Gerçekten de Ukrayna'nın pozisyonu, önceki yıllara göre daha güçlü." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, yıl başından bu yana Rus ordusuna yönelik yürüttükleri karşı saldırı sonucu ülkesinde 590 kilometrekarelik alanda yeniden kontrolü sağladıklarını bildirdi.

RUSYA'DAN UKRAYNA'YA SUÇLAMA

Diğer yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki bir koleje saldırısının "terör eylemi" olduğunu belirterek, "Bu, Kiev yönetiminin terör doğasını bir kez daha gösterdi." dedi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Rusya'da "Kahramanlar Zamanı" programı mezunlarıyla bir araya geldi.

Okul saldırısına tepki gösteren Putin, "Kiev'de iktidarı ele geçiren Nazi rejimi, Starobelsk'teki kolejin yurduna terör saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı, 15 kişi ise kayıp durumda. Enkaz kaldırma çalışmaları hala sürüyor." diye konuştu.

‘’SALDIRI RASTGELE DÜZENLENMEDİ''

Putin, kolejin yakınlarında askeri unsurların bulunmadığına işaret ederek, "Saldırı, rastgele düzenlenmedi. Toplam 16 İHA aynı noktaya geldi. Bu, Nazizmin tezahürüdür. Bu, Kiev yönetiminin terör doğasını bir kez daha gösterdi." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusunun cephede büyük kayıplar verdiğini ve toprakları kaybettiğini belirten Putin, Ukraynalı askerlere "Kiev yönetiminin emirlerini yerine getirmeme" çağrısında bulundu.

BM'DEN AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna ordusunun Luhansk bölgesindeki bir koleje düzenlediği saldırıyı endişeyle takip ettiklerini bildirdi.

Dujarric, "Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişi yaralandı." dedi.

Dujarric, sivillere ve sivil altyapıya yönelik her türlü saldırıyı, nerede olursa olsun, şiddetle kınadıklarını belirtti.