Zelenski'ye Avrupa ordusu yanıtı: "Bu gerçekleşmeyecek"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 61. Münih Güvenlik Konferansında yaptığı "Avrupa'da bir silahlı kuvvet kurulması gerekiyor" açıklamasına Polonya’dan yanıt geldi.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski yaptığı açıklamada, Avrupa ordusu kurulması ihtimali konusunda "bu terim konusunda dikkatli olmalıyız çünkü insanlar farklı şeyler anlıyorlar. Eğer bundan ulusal orduların birleşmesini anlıyorsanız, bu gerçekleşmeyecektir. Ancak ben Avrupa'nın, Avrupa Birliği'nin kendi savunma kabiliyetlerini geliştirmesi gerektiğini savunuyorum" dedi.

"SÖZ KONUSU DEĞİL"

AB'nin şu anda güçlendirilmiş bir tugay oluşturduğunu belirten Sikorski, "ABD savunma alanında adım atmamızı istiyorsa, bunun ulusal bir bileşeni, bir NATO bileşeni olmalı ama aynı zamanda bir Avrupa Birliği bileşeni, üretim kapasitemizi arttırmak için savunma sanayine AB sübvansiyonları ve adına yakışır bir AB gücü olması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Sikorski, Polonya askerlerinin Ukrayna'da bulunmasının "söz konusu olmadığını, çünkü Polonya'nın NATO'ya karşı görevinin doğu kanadını, yani kendi topraklarını korumak olduğunu" vurguladı.